Спецпредставник США Пріцкер обговорить у Польщі підтримку України

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер відвідає Польщу та проведе переговори з керівництвом країни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу.

"У Варшаві спецпредставниця Пріцкер зустрінеться з високопосадовцями польського уряду, зокрема з президентом Дудою й міністром закордонних справ Сікорським. Вони обговорять підтримку України польським урядом і приватним сектором, а також важливість економічної допомоги Україні в той час, як вона захищається від агресії Путіна", - йдеться в повідомленні.

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