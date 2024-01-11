Наприкінці лютого Єврокомісія може дати оцінку прогресу реформ в Україні, від якої залежатиме початок переговорів про вступ в ЄС, - ЗМІ
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Європейська комісія 27 лютого може оприлюднити оцінку прогресу виконання Україною євроінтеграційних реформ, від якої залежатиме фактичний початок переговорів про вступ держави до ЄС.
Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк із посиланням на свої джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що у Єврокомісії розраховують оприлюднити оцінку щодо прогресу реформ України, Молдови та Боснії й Герцеговини 27 лютого.
Водночас ця дата ще не є остаточною.
Також він повідомив, що сьогодні посли ЄС дали часткове зелене світло для початку переговорів з Європарламентом щодо пакета допомоги Україні на 50 мільярдів доларів.
"Повне зелене світло, ймовірно, буде надано на саміті ЄС 1 лютого. Угорщина поки що не блокує", - додав він.