Наприкінці лютого Єврокомісія може дати оцінку прогресу реформ в Україні, від якої залежатиме початок переговорів про вступ в ЄС, - ЗМІ

Європейська комісія 27 лютого може оприлюднити оцінку прогресу виконання Україною євроінтеграційних реформ, від якої залежатиме фактичний початок переговорів про вступ держави до ЄС.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк із посиланням на свої джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що у Єврокомісії розраховують оприлюднити оцінку щодо прогресу реформ України, Молдови та Боснії й Герцеговини 27 лютого.

Водночас ця дата ще не є остаточною.

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Також він повідомив, що сьогодні посли ЄС дали часткове зелене світло для початку переговорів з Європарламентом щодо пакета допомоги Україні на 50 мільярдів доларів.

"Повне зелене світло, ймовірно, буде надано на саміті ЄС 1 лютого. Угорщина поки що не блокує", - додав він.

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