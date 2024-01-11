Глави українських Церков засудили ідеологію "русского міра": "Шовіністична доктрина, яка реалізується на практиці у формі диктатури, що має назву "рашизм"
Про це повідомляє Інститут релігійної свободи, передає Цензор.НЕТ.
"Як відомо, ідеологічним підгрунтям агресії Росії проти Украіїни, російських воєнних злочинів та геноциду українського народу є шовіністична доктрина "русского міра", яка реалізується на практиці у формі диктатури, що має назву "рашизм". Учасники зустрічі зазначили, що "патріарх РПЦ Кіріл Гундяєв та Російська православна церква були і залишаються одними із головних творців і пропагандистів ідеології "русского міра" яка передбачає винятковість російської цивілізації та відокремлення і вороже протистояння її іншим".
На переконання глав українських Церков, "ця ідеологія сьогодні є викликом для проповіді Євангелія в сучасному світі і руйнує довіру до християнського свідчення". У своєму зверненні очільники Церков підтримали заклик Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій до міжнародних міжконфесійних організацій стосовно розгляду питання про притягнення до моральної та іншої відповідальності Російської православної церкви, яка всіляко підтримує агресію РФ проти України, розпалює міжнаціональну і міжконфесійну ворожнечу та через проповідь ідеології "русского міра" спонукає до геноциду українського народу", - йдеться у повідомленні.
Очільники Церков обговорили низку питань міжнародної співпраці в контексті спротиву російській агресії проти України та активізації діалогу й співпраці Церков з інституціями громадянського суспільства України.
Зустріч глав християнських Церков України відбулася в оновленому форматі Наради представників християнських Церков Украіни під головуванням старшого єпископа Української Церкви християн віри євангельської Анатолія Козачка. В зустрічі взяли участь очільники та уповноважені представники Православної Церкви України, Української Греко-Католицької Церкви, Римо-Католицької Церкви в Україні, Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів, Української Церкви адвентистів сьомого дня, Української Християнської Євангельської Церкви, Української Євангельської Церкви та Української Лютеранської Церкви.