Глави українських Церков засудили ідеологію "русского міра": "Шовіністична доктрина, яка реалізується на практиці у формі диктатури, що має назву "рашизм"

10 січня 2024 року відбулася зустріч глав та уповноважених представників християнських церков України, на якій було прийняте Звернення Християнських Церков України щодо засудження агресивної ідеології "русского міра".

Про це повідомляє Інститут релігійної свободи, передає Цензор.НЕТ.

"Як відомо, ідеологічним підгрунтям агресії Росії проти Украіїни, російських воєнних злочинів та геноциду українського народу є шовіністична доктрина "русского міра", яка реалізується на практиці у формі диктатури, що має назву "рашизм". Учасники зустрічі зазначили, що "патріарх РПЦ Кіріл Гундяєв та Російська православна церква були і залишаються одними із головних творців і пропагандистів ідеології "русского міра" яка передбачає винятковість російської цивілізації та відокремлення і вороже протистояння її іншим".

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На переконання глав українських Церков, "ця ідеологія сьогодні є викликом для проповіді Євангелія в сучасному світі і руйнує довіру до християнського свідчення". У своєму зверненні очільники Церков підтримали заклик Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій до міжнародних міжконфесійних організацій стосовно розгляду питання про притягнення до моральної та іншої відповідальності Російської православної церкви, яка всіляко підтримує агресію РФ проти України, розпалює міжнаціональну і міжконфесійну ворожнечу та через проповідь ідеології "русского міра" спонукає до геноциду українського народу", - йдеться у повідомленні.

Очільники Церков обговорили низку питань міжнародної співпраці в контексті спротиву російській агресії проти України та активізації діалогу й співпраці Церков з інституціями громадянського суспільства України.

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Зустріч глав християнських Церков України відбулася в оновленому форматі Наради представників християнських Церков Украіни під головуванням старшого єпископа Української Церкви християн віри євангельської Анатолія Козачка. В зустрічі взяли участь очільники та уповноважені представники Православної Церкви України, Української Греко-Католицької Церкви, Римо-Католицької Церкви в Україні, Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів, Української Церкви адвентистів сьомого дня, Української Християнської Євангельської Церкви, Української Євангельської Церкви та Української Лютеранської Церкви.