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ЄС виготовить мільйон снарядів для України до весни, - речниця Єврокомісії Бернсель

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ЄС виготовить мільйон снарядів для України до весни, - речниця Єврокомісії Бернсель
Євросоюз зможе виготовити мільйон артилерійських снарядів для України.

Про це заявила речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів, і ми досягнемо цієї мети до весни", - зазначила вона.

Водночас офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що станом на кінець грудня Україні поставили більше 300 тисяч боєприпасів, 3300 ракет було доставлено з наявних запасів.

"Ми також маємо щонайменше 180 тисяч снарядів, на які вже розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно з контрактами", - додав він.

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Топ коментарі

  • Ivan Ivan 9411ab2c
    До якої весни?
  • Vaaleikumassalam
    а Лідор з братвою виготовить мільйон дронів
  • Саша Пончик
    Тільки не підвидіть бо кацапня скаржиться що їх мало здохло в Україні.
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