ЄС виготовить мільйон снарядів для України до весни, - речниця Єврокомісії Бернсель
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Євросоюз зможе виготовити мільйон артилерійських снарядів для України.
Про це заявила речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів, і ми досягнемо цієї мети до весни", - зазначила вона.
Водночас офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що станом на кінець грудня Україні поставили більше 300 тисяч боєприпасів, 3300 ракет було доставлено з наявних запасів.
"Ми також маємо щонайменше 180 тисяч снарядів, на які вже розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно з контрактами", - додав він.