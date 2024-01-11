ЄС виготовить мільйон снарядів для України до весни, - речниця Єврокомісії Бернсель

Євросоюз зможе виготовити мільйон артилерійських снарядів для України.

Про це заявила речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів, і ми досягнемо цієї мети до весни", - зазначила вона.

Водночас офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що станом на кінець грудня Україні поставили більше 300 тисяч боєприпасів, 3300 ракет було доставлено з наявних запасів.

"Ми також маємо щонайменше 180 тисяч снарядів, на які вже розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно з контрактами", - додав він.

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