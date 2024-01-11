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Казахстан запевняє, що за пів року не відправив до РФ жодного підсанкційного товару

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Казахстан запевняє, що за пів року не відправив до РФ жодного підсанкційного товару
Міністр торгівлі та інтеграції Казахстану Арман Шаккалієв запевнив, що за пів року не було виявлено жодного випадку відправки підсанкційних товарів подвійного призначення казахстанськими компаніями в Росію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

За словами Шаккалієва, міжнародний спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван, який перебував із візитом у Казахстані, був задоволений рівнем виконання міжнародних зобов’язань з експортного контролю казахстанськими компаніями. Міністр зазначив, що в країні спостерігається динаміка зниження поставок товарів, включених у список санкцій, з Казахстану до РФ.

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На питання, чи є компанії, які постачають до РФ товари в обхід санкцій, глава Мінторгівлі відповів, що впродовж останніх шести місяців не було компаній, які порушують обмеження та за якими наглядають західні партнери.

"Тому якихось компаній, які з’явились (і поставляли підсанкційні товари в Росію - ред.) за пів року - таких немає", - заявив Шаккалієв журналістам.

Політик підкреслив, що у Міністерстві фінансів та Міністерстві промисловості є спеціальна комісія, яка займається питаннями дотримання міжнародних обмежень, і що "сьогодні Казахстан виконує свої зобов’язання належним чином".

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Водночас Шаккалієв визнав, що товарообіг між Казахстаном та РФ був, але списки заборонених для експорту товарів коригуються відповідно до застосованих західних санкцій.

"Товарообіг був, ми це не приховуємо, але з боку наших західних партнерів, інтеграційних об’єднань списки коригуються. Тому вони коригуються і в нас - перелік продукції, що підлягає експортному контролю", - сказав він.

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У жовтні 2023 р. Казахстан запровадив заборону на експорт у Росію 106 видів товарів, включно з технологічними, що можуть використовуватися росіянами у військових цілях.

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Топ коментарі

  • Євген Дусик 30d04cb0
    пздть
  • oqo obo cb04cacb
    запівняє
    а імпорт-експорт зріс вчетверо
  • Амандрапапупа
    Чортові брехуни!
    "«Біла та пухнаста смерть. Як Узбекистан і Казахстан допомагають росіянам виробляти порох».
    90-95% постачання нітроцелюлози до Росії, значна частина з якої використовується виключно для виготовлення порохів, постачаються з Узбекистану та Казахстану.
    Казахстан тривалий час був частиною схеми з розірваного транзиту. Коли товари з Європи на папері постачалися до Казахстану, але вони логістично їхали територією Росії, і фактично до Казахстану не доїжджали. І тому багато активістів не могли зрозуміти, як саме стається контрабанда чи експорт з Казахстану до Росії. Тобто ми бачили випадіння обсягів російського імпорту, який зменшувався. Ми бачили обсяги зростання імпорту в Казахстані, того самого, який збільшувався. Але ми не бачили перетоків суто з Казахстану до Росії. І лише через деякий час всі зрозуміли, що ці товари (підсанкційні або подвійного призначення) взагалі не потрапляли фізично до Казахстану. Їх розвантажували в Росії у порушення закону. І казахські підприємства, казахська митниця і, звісно, казахський уряд, були цілком в курсі існування цієї схеми.

    На жаль, про існування цієї схеми були в курсі і багато європейців. Але Європа зробила з цього висновок і просто заборонила транзит через територію Росії. Але цього не зробив сам Казахстан.
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