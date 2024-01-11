Новини

Губернатор Гладков заявив про влучання українського дрона в об’єкт електропостачання в Бєлгородській області

5 00024
Губернатор Гладков заявив про влучання українського дрона в об’єкт електропостачання в Бєлгородській області
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявляє, що український дрон-камікадзе пошкодив інфраструктурний об’єкт електропостачання в селі Тішанка Волоконівського району.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Село Тишанка Волоконівського району зазнало атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе. Унаслідок влучання осколкового боєприпасу постраждалих немає", - повідомив губернатор.

За його словами, через обстріл був пошкоджений інфраструктурний об'єкт електропостачання. Внаслідок цього тимчасово без світла залишились близько 50 домоволодінь.

Дивіться: У російському Бєлгороді прогриміли вибухи: у місті оголошено повітряну тривогу. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Маловато буде.
  • Ярослав Кийко
    Дєрєвня!
  • Алекс Скела
    Український дрон пошкодив об'єкт електропостачання

    У, як втаємничено!
    Мать, секретна трансформаторна буда або потаємний стовп.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини