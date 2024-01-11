Губернатор Гладков заявив про влучання українського дрона в об’єкт електропостачання в Бєлгородській області
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Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявляє, що український дрон-камікадзе пошкодив інфраструктурний об’єкт електропостачання в селі Тішанка Волоконівського району.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Село Тишанка Волоконівського району зазнало атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе. Унаслідок влучання осколкового боєприпасу постраждалих немає", - повідомив губернатор.
За його словами, через обстріл був пошкоджений інфраструктурний об'єкт електропостачання. Внаслідок цього тимчасово без світла залишились близько 50 домоволодінь.