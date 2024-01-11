Росіяни на окупованих територіях змушують молодь навчатися у псевдоуніверститетах, - Центр нацспротиву
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"На тимчасово окупованих територіях росіяни створили фейкові ВНЗ на базі захоплених приміщень українських університетів", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зауважили, що більшість викладачів залишили окуповані регіони, однак "залучившись підтримкою низки маргіналів, та набравши команду людей без фаху окупанти почали видавати "дипломи" кожному охочому".
"Студенти поступають без вступних іспитів, а "освіта" звичайно безкоштовна, адже платити за це ніхто не буде. Проте навіть з такими умовами "ВНЗ" напівпорожні, адже молодь залишає регіони, які росіяни прирекли на виживання", - зазначили в Спротиві.
Окупаційні адміністрації сподіваються набрати людей у свої псевдоуніверситети, тому вже повідомили, що "навчання" в наступному році також буде без іспитів та безкоштовним.