Росіяни на окупованих територіях змушують молодь навчатися у псевдоуніверститетах, - Центр нацспротиву

Російські загарбники намагаються набрати студентів до своїх псевдоуніверситетів на тимчасово окупованих територіях України. Студентів зараховують без вступних іспитів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни створили фейкові ВНЗ на базі захоплених приміщень українських університетів", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зауважили, що більшість викладачів залишили окуповані регіони, однак "залучившись підтримкою низки маргіналів, та набравши команду людей без фаху окупанти почали видавати "дипломи" кожному охочому".

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"Студенти поступають без вступних іспитів, а "освіта" звичайно безкоштовна, адже платити за це ніхто не буде. Проте навіть з такими умовами "ВНЗ" напівпорожні, адже молодь залишає регіони, які росіяни прирекли на виживання", - зазначили в Спротиві.

Окупаційні адміністрації сподіваються набрати людей у свої псевдоуніверситети, тому вже повідомили, що "навчання" в наступному році також буде без іспитів та безкоштовним.

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