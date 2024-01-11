Від початку повномасштабної війни в Україні загинули понад 10,2 тис. цивільних, 19,3 тис. - поранені, - ООН
Про це йдеться у звіті директора Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) Едем Восорну, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Підкреслюється, що лише з кінця грудня 2023 року від ударів Росії загинули 125 людей та ще понад 550 зазнали поранень.
Також вказується, що серед загиблих за майже два роки війни - 575 дітей.
Представниця ООН зазначила, що остання хвиля російських атак ще більше ускладнила операції з надання допомоги і зашкодила гуманітарним працівникам.
"Міжнародне гуманітарне право має суворо дотримуватися в будь-який час. Міжнародне гуманітарне право прямо забороняє здійснювати напади на цивільних осіб і цивільні об'єкти, а також невибіркові напади. Крім того, під час військових операцій необхідно постійно дбати про захист цивільного населення і цивільних об'єктів", - йдеться у заяві.