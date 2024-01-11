За 9 місяців 2023 року імпорт військових компонентів до Росії скоротився лише на 9,1%, - Київська школа економіки

За 9 місяців 2023 року імпорт військових компонентів до Росії скоротився лише на 9,1%, а імпорт товарів подвійного призначення - на 28,5% порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення в Україну. Москва імпортувала "критичних" компонентів на 20 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті Київської школи економіки, інформує Цензор.НЕТ.

Дослідники проаналізували дані про імпорт у Росію 2 797 компонентів: датчики, мікрочипи, навігаційні системи тощо. Їх поділили на "військові" – ті, що містяться в озброєнні, та "критичні" – товари подвійного призначення.

Так, після введення санкцій у 2022 році імпорт цих компонентів у Росію суттєво впав. Однак автори звіту зазначають, що торік росіяни адаптували ланцюги постачань та відновили закупівлю.

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Зазначається, що за 9 місяців 2023 року Росія імпортувала "критичних" компонентів – на 20 млрд дол та "військових" – на 8 млрд дол.

Середньомісячний обсяг імпорту "критичних" компонентів скоротився на 28,5%, а "військових" – на 9,1%, порівняно з періодом до 24 лютого 2022 року.

Вказано, що 44% усіх "військових" компонентів – це розробки західних компаній.

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