Зеленський в парламенті Естонії: Європа вистоїть, якщо буде єдиною і матиме власний оборонний потенціал

Європа вистоїть тільки тоді, коли буде єдина і матиме власний оборонний потенціал, який вже сьогодні потрібно розвивати.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на спеціальному пленарному засіданні Рійгікогу Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо завжди захищати фундаментальну європейську істину: Європа вистоїть лише тоді, коли буде континентом єдності, а не суперечок, єдності, а не національних егоїзмів, єдності, а не конфліктуючих амбіцій. За ці два роки війни ми усі показали найвищий рівень єдності, який потрібно зберегти і надалі", - наголосив Президент.

Він також зазначив, що сьогодні вкрай важливо – кожне оборонне виробництво, яке зараз є або може бути створене у Європі, та може допомогти Європі захищати свободу, має працювати на 100 відсотків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав політично тиснути на лідерів, які обіцяли Україні мільйон артилерійських боєприпасів

"Це наш спільний загальножиттєвий інтерес кожної європейської нації: Європі потрібен свій власний оборонний потенціал, який її захистить", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна вже досягла десятків домовленостей з різними державами та різними компаніями щодо спільних оборонних виробництв. Президент запросив Естонію до такої співпраці, зауваживши, що Естонія вже має значний прогрес у розвитку цифрових технологій, новітньої системи реагування і корпоративної роботи, а тому дуже важливо цей досвід поширювати серед інших країн в Європі.

Президент також закликав і далі усі країни в Європі тиснути на Путіна і блокувати кожну схему обходу санкцій, яку Росія використовує.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі воєнні плани країни вирішуються в кабінетах України, - Зеленський

Крім цього, за словами Зеленського, кожен актив, який Москва, або пов'язані з нею особи, намагались сховати у світових юрисдикціях, має бути заморожений та використаний заради захисту від російської агресії та на допомогу у відновленні після цієї війни.

Зеленський підкреслив, що 24 лютого і для Естонії, і для України має символічне значення: Естонія відзначає День незалежності, а Україна в цей день прийняла рішення битись за свою свободу.

"Ми 24 лютого не схибили. Ми усі. Наші люди, наші друзі, увесь вільний світ. Україна вирішила тоді: ми будемо битися. Вільні нації світу підтримали нас. Хтось підтримав одразу, як Естонія, і я вдячний вам за це, хтось пізніше, і ми теж це цінуємо. І зараз більшість світу так чи інакше на стороні України, міжнародного права і проти російської геноцидної агресії", - підкреслив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До реалізації Формули миру залучено понад 80 держав, - Зеленський

За його словами, 24 лютого могло змінити історію і нашого українського народу, і нашого регіону, і всієї нашої Європи у бік нового поневолення. Але історія зробила поворот у бік значно більшої свободи, ніж усі ми мали, у бік значно більшої незалежності, ніж ми тоді могли розраховувати, у бік значно більшої європейської міцності, ніж хтось міг передбачити.

"Це сталося завдяки сміливості, завдяки солідарності, завдяки вибору на користь свободи. Тепер ми маємо виграти цю битву. Ми повинні її виграти, не лише тому, що це битва за наше життя, не лише тому, що в ній вирішується доля нашої держави та усіх країн і народів, котрим довелося межувати з Росією. У цій битві вирішується, яким буде зараз, і після нас, і після наших дітей, і після наших онуків глобальне ставлення до свободи. Свобода повинна вміти вигравати у протистояннях, які розв'язані тиранією. І саме тому ця війна, яка розпочата Росією проти України, має значення не лише для нас і не тільки для нашого континенту, а для усіх націй, які цінують свою свободу, або які мріють стати вільними. Тиранія повинна програвати, тиранія повинна бути лузером завжди", - наголосив керівник держави.