В ефірах українських радіостанцій не залишилось російських пісень, - Кремінь. ІНФОГРАФІКА

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови не зафіксував жодної російськомовної пісні на загальнонаціональних радіостанціях.

Про це повідомляє фейсбук-акаунт Офісу Уповноваженого із захисту державної мови, передає Цензор.НЕТ.

Під час огляду було проаналізовано цілодобові ефіри 2-го та 7-го грудня 2023 року усіх 14-ти загальнонаціональних радіостанцій.

"Водночас досі фіксуються непоодинокі випадки послуговування недержавною мовою в інформаційних та розважальних передачах на радіо", - зазнчаив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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За час перевірки фахівці не знайшли жодної російської пісні. Також повідомляється, що з 8334 пісень, що були відтворені в ефірі радіостанцій впродовж двох днів, 5599 виконані українською мовою (67,3%), 2732 - офіційними мовами Європейського Союзу (32,7%), 3 - грузинською.

Крім того одразу п'ять радіомовників транслювали пісні виключно українською мовою, ще у п'яти станцій більш ніж половина пісень українською, у чотирьох інших - переважала музика мовами ЄС.

"Другий рік поспіль ми фіксуємо, що у відповідь на масштабне вторгнення росії на територію України з ефіру українських радіостанцій зникли не лише пісні російських виконавців, а й російськомовні пісні. Минулого року з проаналізованих майже 4 тисяч пісень зафіксована лише одна російською мовою, а цього року з більш ніж 8-ми тисяч - жодної!", - сказав Кремінь.

Водночас за інформацією Уповноваженого, деякі ведучі та експерти в інформаційних та розважальних передачах радіостанцій "УКРАЇНСЬКЕ РАДІО", "РАДІО НВ", "ХІТ ФМ", "Мелодія FM", "Перець FM" послуговуються недержавною мовою.

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"На жаль, практика українсько-російської двомовності присутня не лише в ефірах телеканалів, а й радіостанцій. Так, це не є порушенням, - чинне законодавство України дозволяє незначне використання недержавної мови в прямому ефірі українськомовних програм. Проте враховуючи десятиліття війни росії проти України, вже на часі, не чекаючи на жодні закони, використовувати виключно українську мову в ефірах", - підкреслив мовний омбудсмен.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року набули чинності окремі положення Закону "Про медіа", які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо.