Росіяни живуть ілюзією контролю ситуації на ЗАЕС, але ситуація стає гірше з кожним днем, - Галущенко

Росіяни захопили Запорізьку атомну електростанцію та живуть ілюзією контролю ситуації на ній.

Про це під час поїздки до Запоріжжя сказав міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ключове для області - це повернення АЕС. До початку великої агресії у нас атомна генерація працювала 15-ма енергоблоками, і вперше в історії Запорізької АЕС вона видавала більше 6000 мегават. Зараз ситуація розвивається погано. Це констатуємо не лише ми, а й експерти МАГАТЕ, які перебувають на станції. Нещодавно була заява МАГАТЕ про недопущення інспекторів до реакторних залів, а це означає, що вони (росіяни - ред.) ховають реальний стан справ. Він нам відомий. Реальний стан справ називається деградація устаткування", - підкреслив він.

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Міністр нагадав, що станція не працює в системі з вересня 2023 року. Устаткування атомної станції передбачає проведення постійних робіт для його підтримки. Зараз такі роботи не проводяться, і це призводить до деградації, пояснив він.

"Росіяни живуть ілюзією контролю ситуації на станції. Фахівці "Росатому" є злочинцями з точки зору міжнародного права, і кожен із них буде покараний. Вони мають ілюзію, що вони контролюють ситуацію на станції. На жаль, ситуація стає гірше з кожним днем", - наголосив Галущенко.

За його словами, щоб робити прогнози щодо подальшої долі ЗАЕС, треба розуміти, чи буде станція в робочому стані, коли Україна поверне її.

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"Сьогодні, аби почати роботу навіть одного блока на станції, треба проводити величезну роботу. Ситуація з Каховкою (зникнення Каховського водосховища через підрив росіянами дамби - ред.) теж впливає на роботу ЗАЕС. Ситуація складна. Терористи наробили вже стільки… Сама робота станції - це величезне зусилля для нас", - сказав міністр.

На запитання, чи можуть окупанти перепідключити станцію, Галущенко сказав, що це "мрія росіян".

"Це їхня мрія. Я не бачу технічно, як вони це зроблять. Це складне питання. Ми знаємо прізвища кожного, хто там є від "Росатому". Це такі кола людей в атомній енергетиці, це вихідці з Радянського Союзу, всі один одного знають, вчилися разом. Тому їм зараз треба думати, як вони будуть жити далі. Ілюзія контролю і ілюзія того, що вони не причетні до злочину. Вони по факту своєї присутності на атомному об'єкті, фактичному керуванні ним є злочинцями не лише з точки зору українського законодавства, а й міжнародного", - додав міністр.

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Говорячи про відновлювальну енергетику, точніше втрату її частки через окупацію, він сказав, що в минулому році Україна побудували нові обʼєкти.

"В минулому році ми додали 114 мегават в Миколаївській області, 60 мегават - в Одеській і близько 53 мегават - у Львівській області. Це якщо про вітер (вітрову енергетику - ред). Плюс десь близько 150 мегават "сонця" загалом по державі ми додали", - зазначив міністр.