В Авдіївці залишається понад тисяча людей. У Мар’їнській громаді - більш як три тисячі, - Філашкін
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Зараз в Авдіївці Донецької області досі перебуває більше ніж тисяча людей, а в Мар’їнській громаді кількість людей перевищує три тисячі.
Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
За даними Філашкіна, в Авдіївці досі залишаються 1152 людини. Тоді як в Мар'їнці - 3260.
"Щодня поліція і підрозділ "Білий янгол" евакуюють жителів фронтових міст, ризикуючи власними життями", - додав очільник ОВА.