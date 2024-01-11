В Авдіївці залишається понад тисяча людей. У Мар’їнській громаді - більш як три тисячі, - Філашкін

Зараз в Авдіївці Донецької області досі перебуває більше ніж тисяча людей, а в Мар’їнській громаді кількість людей перевищує три тисячі.