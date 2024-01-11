Новини

В Авдіївці залишається понад тисяча людей. У Мар’їнській громаді - більш як три тисячі, - Філашкін

1 3228
В Авдіївці залишається понад тисяча людей. У Мар’їнській громаді - більш як три тисячі, - Філашкін
Зараз в Авдіївці Донецької області досі перебуває більше ніж тисяча людей, а в Мар’їнській громаді кількість людей перевищує три тисячі.

Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

За даними Філашкіна, в Авдіївці досі залишаються 1152 людини. Тоді як в Мар'їнці - 3260.

"Щодня поліція і підрозділ "Білий янгол" евакуюють жителів фронтових міст, ризикуючи власними життями", - додав очільник ОВА.

Читайте також: Окупанти знову активізувалися на Мар’їнському напрямку та попри втрати намагаються оточити Авдіївку, - Сили оборони

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини