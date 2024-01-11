Генпрокурор Костін підтвердив використання Росією північнокорейських ракет для обстрілів України

Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що Росія вже використовувала на війні проти України ракети з Північної Кореї.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Щодо Північної Кореї, то днями ми отримали перші докази використання армією РФ ракет, виготовлених у цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю", - повідомив генпрокурор.

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За його словами, військові експерти із міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора дійшли до такого самого висновку. Експерти також були на місці обстрілу та робили попередній огляд та аналіз частин ракети. Зараз триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт.

"Ми також працюємо над виявленням інших фрагментів боєприпасів, які були виявлені на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині", - додав Костін.

Раніше 7 членів Радбезу ООН заявили, що Росія тричі використовувала балістичні ракети, отримані від КНДР, для ударів по Україні.

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