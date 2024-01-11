МВФ оцінює можливий вплив від конфіскації заморожених активів РФ: Будь-які рішення повинні прийматися на рівні кожної країни окремо

МВФ вважає, що рішення про конфіскацію російських активів мають приймати самі країни, де розміщені заморожені кошти РФ, та стежить за дискусіями, щоб оцінити можливий вплив таких рішень на міжнародну фінансову систему.

Про це повідомила в четвер у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"По-перше, маю сказати, що будь-які рішення, пов’язані з конфіскацією російських активів або накладенням податків на частку в цих активах, повинні прийматися на рівні відповідних органів влади країн (де розміщені заморожені активи РФ – ред.)", - зауважила представниця Фонду.

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Вона також зазначила, що МВФ стежить за поточними дискусіями, щоб оцінити "потенційні економічні наслідки для будь-якої з країн-членів (Фонду – ред.) або наслідки для міжнародної валютної системи". За її словами, оцінки МВФ залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуться з боку цих країн.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена подає сигнали про підтримку законопроєкту, який дозволить конфіскувати близько $300 млрд заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Тим часом, за повідомленнями західних ЗМІ, США й Велика Британія активно працюють з іншими країнами в Європі для того, щоб зробити цей крок можливим. Це відбувається на тлі занепокоєнь, що конфіскація суверенних активів РФ може зашкодити довірі міжнародній фінансовій системі. Очікується, що в лютому лідери країн G7 обговорять правові можливості для конфіскації активів РФ з урахуванням вимог до Кремля припинити війну, а також компенсувати завдані збитки Україні.