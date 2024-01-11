Уряд відкликав законопроєкт про мобілізацію. Умєров заявив про готовність нової редакції законопроєкту

Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. Міністр оборони Рустем Умєров заявив про те, що його команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВРУ та фейсбук міністра оборони.

Станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію на сайті Верховної Ради - "Проєкт відкликано".

Пізніше на фейсбук-акаунті Рустема Умєрова з'явився допис, в якому зазначається, що команда міністра оборони вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Готові виносити його на погодження Уряду в найближчий час", - повідомив Умєров.

Також він підтвердив відкликання минулої версії законопроєкту.

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"Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше", - наголосив міністр.

Він написав, що над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі — представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств.

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В дописі зазначається, що команда Міноборони разом з Головнокомандувачем Залужним, Начальником Генштабу Шапталою після реєстрації законопроєкту у парламенті брали участь в обговореннях та закритих нарадах і взяли до уваги всі застереження.

"Воїнам треба дати можливість відпочити. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Строковиків треба нарешті відпустити додому", - додав Умєров.

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"Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни", - підсумував він.