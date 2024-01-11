Щоб Україна витримала цей рік, не можна дозволити Росії заморозити війну, - Зеленський

Щоб Україна витримала цей рік, необхідно не дати Росії заморозити цю війну і підготуватися до наступного потужного наступу.

Про це на пресконференції за результатами переговорів з президентом Латвійської республіки сказав Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В час війни на дискусії немає часу, хоча ця дискусія була б важлива, особливо для партнерів, які все ще балансують у своїй впевненості. Витримати цей рік - не здати деякі наші території, не дати заморозити конфлікт будь-кому. Не дати можливість Росії підготуватися до потужного контрнаступу за рік, два, три чи пʼять, не дати їм цього зробити, завершити війну до цього. Не дати їм можливості збільшити виробництво (військове - ред.), не дати можливості заморозити конфлікт в цьому році, щоб їх військові почали готуватися", - сказав Зеленський.

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Як наголосив глава держави, наразі Росія намагається чинити інформаційний вплив, поширюючи певні наративи, дезінформацію, навіть через медійні платформи Европи чи США.

Він також зауважив, що зараз та маса молодих людей, яких Росія кидає вмирати в Україні і використовує у буквальному сенсі як м’ясо, у випадку замороження війни за деякий час, через інформаційний вплив, може перетворитися на таку саму армію, яка 2022 році здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.