Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе: пошкоджено 2 будинки та газогін

11 січня російська армія атакувала Нікопольщину у Дніпропетровській області дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе. Вранці безпілотник спрямувала на сам Нікополь. По обіді – на Марганецьку громаду", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, пошкоджені 2 будинки та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих.

В інших районах Дніпропетровщини – спокійно.

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