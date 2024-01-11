Важливо, щоб донори виконали свої зобов’язання з фінансової підтримки України, - МВФ

Міжнародний валютний фонд називає "значними" потреби України в зовнішній підтримці та закликає всіх донорів і партнерів нашої країни забезпечити виконання взятих на себе фінансових зобов’язань.

Про це заявила в четвер на пресбрифінгу в Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Потреби України у фінансуванні залишаються значними. За нашими оцінками, у 2024 році країні знадобиться фінансування в розмірі близько $42 мільярдів, у тому числі офіційна підтримка донорів у розмірі близько $32 мільярдів. Тож, безумовно, важливо, щоби донори та партнери України забезпечили виконання своїх фінансових зобов’язань", - зауважила представниця Фонду.

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Вона підкреслила, що це необхідно Україні для того, щоби підтримувати макроекономічну стабільність.

Козак також нагадала, що Україна добилася позитивних показників щодо економічного зростання в 2023 році – на рівні 4,5%. Крім того, український уряд досяг значного прогресу в зниженні інфляції, яка в перший рік війни зросла до майже 27%, а в 2023-му зменшилася до рівня 6%.

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За її словами, економічний прогноз МВФ для України на поточний рік уточнюватиметься з урахуванням поточних дискусій Фонду з українською владою.