Важливо, щоб донори виконали свої зобов’язання з фінансової підтримки України, - МВФ
Про це заявила в четвер на пресбрифінгу в Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Потреби України у фінансуванні залишаються значними. За нашими оцінками, у 2024 році країні знадобиться фінансування в розмірі близько $42 мільярдів, у тому числі офіційна підтримка донорів у розмірі близько $32 мільярдів. Тож, безумовно, важливо, щоби донори та партнери України забезпечили виконання своїх фінансових зобов’язань", - зауважила представниця Фонду.
Вона підкреслила, що це необхідно Україні для того, щоби підтримувати макроекономічну стабільність.
Козак також нагадала, що Україна добилася позитивних показників щодо економічного зростання в 2023 році – на рівні 4,5%. Крім того, український уряд досяг значного прогресу в зниженні інфляції, яка в перший рік війни зросла до майже 27%, а в 2023-му зменшилася до рівня 6%.
За її словами, економічний прогноз МВФ для України на поточний рік уточнюватиметься з урахуванням поточних дискусій Фонду з українською владою.