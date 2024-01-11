Meta видалила сторінку платформи "Меморіал" в інстаграмі

Корпорація Meta видалила інстаграм-сторінку "Меморіалу", де було 5440 історій українців, яких вбила Росія.

Про це у своєму фейсбуці повідомив координатор проєкту Євген Спірін, передає Цензор.НЕТ.

"За майже 2 роки великої війни команда Меморіалу зібрала історії 5 440 людей, яких вбила Росія на війні в Україні. Це мало, на фоні загальної кількості жертв? Можливо, але це 5440 Імен замість безвісних "осіб". Це 5440 історій життя тих, хто гинув під російськими ракетами, кого вбивала уламками і снарядами, хто боронив країну, хто гинув в будинках і підвалах цілими сім'ями, кого крали, катували, знищували. 5440 голосів, яких ніколи не можна забувати. Ніколи, бо забуття це і є стирання нас, як українців", - написав Спірін.

Він зазначив, що з жовтня по грудень сторінки Меморіалу блокували 4 рази. Зараз з матеріалами, що були в інстаграмі можна ознайомитись на сайті "Меморіалу". Оскільки відновити видалену сторінку не можливо, проєкт створив нову.

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"Я розумію людей, які пролистують пости про загиблих. Плекати в собі залишки життя коли навколо смерть важко. Я розумію, що в інсту ходять дивитись смішні сторіз і все інше. Але, в Меморіала нова сторінка і тепер історії будуть тут", - додав координатор.

"Меморіал" - це платформа пам’яті, де зібрані історії українців, які загинули протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кожен може долучитись до проєкту, заповнивши форму з даними про загиблих.

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