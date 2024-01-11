Латвія використає "Дім Москви" та інші активи Росії для надання допомоги Україні, - Рінкевичс

"Дім Москви" в Ризі може бути передано у власність Латвії, а кошти буде передано Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив Президент Латвії Едгарс Рінкевичс на спільному з Президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Ризі.

"Я поінформував Президента України про те, що прийнято відповідний закон на рівні Сейму про те, щоб прийняти у власність Латвійської Республіки "Дім Москви" для того, щоб передати всі необхідні кошти на потреби України. Також інші російські активи будемо використовувати для надання допомоги Україні. Ми вирішуватимемо, як це здійснювати", - підкреслив Рінкевичс.

Нагадаємо, 10 січня Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Литви, а сьогодні він був в Естонії та перебуває у Латвії.

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