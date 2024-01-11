Євросоюз має ухвалити спільне рішення щодо конфіскації російських заморожених активів, - Зеленський
Про це під час брифінгу для ЗМІ за підсумками переговорів із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Відчутного результату від використання заморожених активів російських терористів у України ще не було", - зазначив Зеленський.
Як зауважив президент, перший відчутний крок у цьому напрямку був зроблений Бельгією, яка запропонувала використовувати податок на заморожені російські активи. Зокрема, як нагадав Зеленський, йдеться про суму приблизно 1,7 млрд євро.
"Це допоможе Україні. Але якщо бути чесними та справедливими, то потрібні потужні законодавчі кроки на рівні Євросоюзу. І Україна отримає ті 250-300 млрд євро, які так допоможуть нам. Це буде потужний результат і в першу чергу для тих людей, які втратили все", - сказав Зеленський.
Своєю чергою Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також заявив про необхідність спільного рішення ЄС про конфіскацію заморожених російських активів для відбудови України.
"Коли ми говоримо про рішення (США) щодо конфіскації підсанкційних російських активів, я думаю, що там якийсь час відбувалась широка робота щодо цього. Але у нас на рівні Європейського Союзу не такі хороші досягнення. Ми вважаємо, що все ж таки має бути загальне рішення на європейському рівні, і це дозволило б тоді передати ці кошти на відбудову України чи на інші заходи її підтримки", - сказав Рінкевич.
Він додав, що Латвія також працює у пошуках можливих рішень на регіональному рівні з колегами в Естонії та Литві.
"Тут я бачу, що в різних країнах є багато юридичних нюансів. Але, звісно, ціль (використання) цих (заморожених) активів є однозначною. Ці активи мають перейти до нас і потім уже до України", - зазначив Президент Латвії.