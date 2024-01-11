США запровадили санкції проти активів Міноборони РФ

Уряд США 11 січня запровадив нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міністерства оборони РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під обмеження потрапили Ашулукський полігон та Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс.

Також США запровадили обмеження проти генерального директора ВАТ "Державна авіакомпанія "224-й окремий авіаційний загін" Володимира Міхейчика.

Окремо повідомляється, що Вашингтон запровадив санкції проти трьох російських важких військово-транспортних літаків: 2-х Іл-76МД та одного АН-124.

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