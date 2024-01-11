Ветерани війни і члени їхніх родин можуть безоплатно пройти ІТ-курси
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Ветерани й ветеранки війни мають змогу безкоштовно пройти ІТ-курси та опанувати нову професію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Український ветеранський фонд.
"Український ветеранський фонд разом з партнерами Lobby X запрошує ветеранів і ветеранок опанувати професію ІТ-фахівців на безоплатних курсах", - написали в оголошенні.
Ми допоможемо з "нуля" вивчити або підвищити рівень володіння навичками:
мови верстки та програмування;
розробку вебсайтів і застосунків;
створення клієнт-серверних додатків;
написання баз даних.
А також курс допоможе у написанні ваших проєктів і підготовці до проходження кваліфікаційних тестів. Навчання можливе як у групах, так й у форматі індивідуальних занять з ментором.
Зареєструватися можна за посиланням: https://cutt.ly/KwH3SvQf