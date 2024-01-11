Ветерани війни і члени їхніх родин можуть безоплатно пройти ІТ-курси

Ветерани й ветеранки війни мають змогу безкоштовно пройти ІТ-курси та опанувати нову професію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Український ветеранський фонд.

"Український ветеранський фонд разом з партнерами Lobby X запрошує ветеранів і ветеранок опанувати професію ІТ-фахівців на безоплатних курсах", - написали в оголошенні.

Ми допоможемо з "нуля" вивчити або підвищити рівень володіння навичками:

мови верстки та програмування;

розробку вебсайтів і застосунків;

створення клієнт-серверних додатків;

написання баз даних.

Також читайте: МВС відкриє три ліцеї військово-патріотичного спрямування для дітей загиблих і поранених працівників системи відомства

А також курс допоможе у написанні ваших проєктів і підготовці до проходження кваліфікаційних тестів. Навчання можливе як у групах, так й у форматі індивідуальних занять з ментором.

Зареєструватися можна за посиланням: https://cutt.ly/KwH3SvQf