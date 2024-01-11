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Ветерани війни і члени їхніх родин можуть безоплатно пройти ІТ-курси

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Ветерани війни і члени їхніх родин можуть безоплатно пройти ІТ-курси
Ветерани й ветеранки війни мають змогу безкоштовно пройти ІТ-курси та опанувати нову професію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Український ветеранський фонд.

"Український ветеранський фонд разом з партнерами Lobby X запрошує ветеранів і ветеранок опанувати професію ІТ-фахівців на безоплатних курсах", - написали в оголошенні.

Ми допоможемо з "нуля" вивчити або підвищити рівень володіння навичками:

Ветерани війни і члени їхніх родин можуть безоплатно пройти ІТ-курси 01мови верстки та програмування;

Ветерани війни і члени їхніх родин можуть безоплатно пройти ІТ-курси 01розробку вебсайтів і застосунків;

Ветерани війни і члени їхніх родин можуть безоплатно пройти ІТ-курси 01створення клієнт-серверних додатків;

Ветерани війни і члени їхніх родин можуть безоплатно пройти ІТ-курси 01написання баз даних.

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А також курс допоможе у написанні ваших проєктів і підготовці до проходження кваліфікаційних тестів. Навчання можливе як у групах, так й у форматі індивідуальних занять з ментором.

Зареєструватися можна за посиланням: https://cutt.ly/KwH3SvQf

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Топ коментарі

  • Макс driver507
    мда, важкий випадок... ці дивні люди досі думають, що для айті не треба талантів, айті можна навчити, як робітника на касу?! 😂🤣😆
    ок, усвідомлення реальності буде болючим
  • Макс driver507
    найсумніше, що дебільнувата влада і мундіри, знищують як тіки можуть ІТ-сферу в Україні, яка давала в бюжет мільярди долларів! ці люди не просили від цієї уйопіщної держави нічого - тіки не лізти в цю сферу своїм уйопіщним регулюванням і знищенням складових - програмістів!
    тепер розумововідстала влада вважає, що зможе зробити з кожного ветерана - "программіста" і він буде зобовʼязаний приносити мільярди долларів в бюджет? )))
  • Владимир Ищенко e077ce2b
    Ні, вони таким чином знімають з себе відповідальність за їх подальшу долю. Мовляв, ми ж вас «навчили». А по факту купа «енікейщиків» буде, а не спеціалістів. Головне - модно обізвати
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