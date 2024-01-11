Західним союзникам потрібно усвідомити, що Україна має перемогти, - президент Латвії Рінкевичс

Західним партнерам час змінити наголоси і говорити про підтримку України до її повної перемоги над Росією, а не "стільки, скільки буде потрібно".

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На мою думку, настав час змінити наголоси. Ми часто говорили, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Але головним політичним сигналом має бути те, що ми будемо підтримувати Україну до її повної перемоги над російським імперіалізмом", - сказав президент Латвії.

Він зауважив, що європейські партнери пройшли у війні Росії проти України вже декілька фаз: у лютому-березні 2022 року мало хто вірив, що Україна зможе встояти: "Хтось казав три дні, хтось казав три тижні, а незабаром уже буде два роки, як Україна воює".

"Сьогодні ми розуміємо, що отримаємо результат лише тоді, коли усвідомимо, що Україна має перемогти", - акцентував Рінкевичс.

За його словами, він особисто "говоритиме, переконуватиме, пояснюватиме в усіх форматах, на всіх зустрічах з колегами", що, попри складний час і вибори в багатьох країнах і до Європарламенту, необхідно максимально підтримати Україну, щоб вона перемогла.

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Рінкевичс запевнив, що Латвія, окрім нового пакету військової допомоги, підготує, як мінімум 3 тис. українських військових, продовжуватиме реабілітацію не тільки військових, а й цивільних.

"Ми будемо підтримувати Україну. Це все, звісно, потребує часу і енергії, але це все у наших інтересах, тому що єдина стратегія, яка у нас зараз є - це перемога України", - резюмував президент Латвії.