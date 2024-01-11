Україна експортувала 7,5 млн тонн зерна, через власний морський коридор та румунську Констанцу в грудні, - Держдеп

Румунія залишається найбільшим альтернативним експортним маршрутом України для зерна та інших товарів на додаток до власного чорноморського коридору Києва.

Про це виданню Reuters розповів помічник секретаря Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії Джим О'Брайєн, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2023 Україна експортувала через порт Константи 14 млн тонн зерна, що становило майже 40% від загального обсягу поставок зерна в порту за рік. В грудні минулого року через румунський порт та власний морський коридор було експортовано близько 7,5 млн тонн зерна.

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"Я бачу, що надалі буде спостерігатися якийсь баланс. Щоб відновитися, Україні потрібно експортувати. Я думаю, що збереження нинішнього рівня експорту - близько семи млн тонн зерна і ще близько мільйона тонн інших товарів на місяць - означає для української економіки понад 25 млрд доларів ВВП на рік. Це 5-6 млрд податкових надходжень", - заявив О'Брайєн.

Раніше, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що зерновий коридор вийшов на свої довоєнні потужності. За його інформацією, коридором пройшли вже 500 суден та було експортовано понад 10 мільйонів тонн вантажів.

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