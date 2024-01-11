США підтримують постійні дипломатичні контакти з Україною, - Держдепартамент

Сполучені Штати продовжують підтримувати постійні дипломатичні контакти з українською стороною на різних рівнях.

Про це заявив у четвер у Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар спілкується з іноземними колегами, у тому числі з колегами в Україні", - зауважив представник Держдепу у відповідь на прохання прокоментувати, чи відбувалися контакти між дипломатичними відомствами США й України після початку масованих ракетних обстрілів із боку РФ.

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Водночас Пател зазначив, що процес спілкування з українською стороною проходить не лише на рівні глав зовнішньополітичних відомств: "Розмови продовжуються, звісно, через нашого посла та інших співробітників, які працюють над цими питаннями".

Він також зауважив, що Сполучені Штати зробили цілу низку практичних кроків на підтримку українських партнерів, а також щодо притягнення РФ до відповідальності за агресію. За словами представника зовнішньополітичного відомства, США без вагань діятимуть у такий спосіб і далі.

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