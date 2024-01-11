Зеленський вважає склад Кабміну завеликим, але поки не збирається його скорочувати

Президент України Володимир Зеленський вважає, що склад Кабінету міністрів є завеликим, проте наразі його скорочення не планується.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Президент зазначив, що разом з командою намагається "зменшити бюрократію в Україні" і в цьому допомагає цифровізація.

За словами глави держави, є розуміння, що "інституції роздуті, що Кабмін великий. Але нехай зараз не бояться в Кабміні, нехай заспокояться".

Читайте також: Євросоюз має ухвалити спільне рішення щодо конфіскації російських заморожених активів, - Зеленський

"Я маю на увазі в цілому керувати такою великою "махіною" дуже складно. А сьогодні за допомогою діджитал-змін можна робити простіше", - уточнив Зеленський.

Також він розповів, що нині багато нарад відбуваються онлайн.

"Війна навчила багатьох речей", - додав президент.

Читайте: Щоб Україна витримала цей рік, не можна дозволити Росії заморозити війну, - Зеленський