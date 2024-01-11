Держдеп США спростував інформацію про розкрадання американської зброї в Україні

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател не підтвердив інформацію The New York Times, про можливе розкрадання американської зброї в Україні.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зараз немає будь-якої достовірної інформації, яка могла би вказувати на крадіжку або потрапляння в чужі руки зброї, наданої Україні від початку війни як військову допомогу.

"Проводяться процедури інвентаризації, і наразі немає достовірної інформації, яка вказувала би на незаконне перенаправлення з України сучасної звичайної зброї, наданої Сполученими Штатами", - підкреслив Пател.

Раніше повідомлялось, що перевірка Пентагону виявила проблеми з обліком 2% зброї, яку передали Україні з 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат партії Шольца закликає купувати зброю для України по всьому світу