Держдеп США спростував інформацію про розкрадання американської зброї в Україні
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Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател не підтвердив інформацію The New York Times, про можливе розкрадання американської зброї в Україні.
Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зараз немає будь-якої достовірної інформації, яка могла би вказувати на крадіжку або потрапляння в чужі руки зброї, наданої Україні від початку війни як військову допомогу.
"Проводяться процедури інвентаризації, і наразі немає достовірної інформації, яка вказувала би на незаконне перенаправлення з України сучасної звичайної зброї, наданої Сполученими Штатами", - підкреслив Пател.
Раніше повідомлялось, що перевірка Пентагону виявила проблеми з обліком 2% зброї, яку передали Україні з 2014 року.