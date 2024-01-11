У Литві відбулась перша робоча зустріч коаліції з розмінування України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
На зустрічі були присутні представники 25 країн, з них шість долучились відеозв’язком. Також повідомляють про участь представників Міністерства оборони України та Генерального штабу українських Збройних сил.
Директор департаменту оборонної політики Міністерства оборони Литви Вайдотас Урбеліс зазначив, що це була перша робоча зустріч коаліції "для з'ясування потреб України у сфері протимінної діяльності та конкретного внеску кожної з країн-партнерів коаліції".
"Це демонструє єдність держав-партнерів не лише у реагуванні на нагальні потреби, але й у підтримці довгострокового розвитку спроможностей України з розмінування", – додав він.
Як відомо, коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.