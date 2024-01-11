У Литві відбулась перша робоча зустріч коаліції з розмінування України

У литовському Міністерстві оборони 11 січня відбулася зустріч партнерів коаліції з розмінування на чолі з Литвою, де представники готових долучитись до коаліції країн обговорили плани й подальшу роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На зустрічі були присутні представники 25 країн, з них шість долучились відеозв’язком. Також повідомляють про участь представників Міністерства оборони України та Генерального штабу українських Збройних сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розміновувати Чорне та Азовське моря треба в три етапи, на це підуть роки, - командувач ВМС Неїжпапа

Директор департаменту оборонної політики Міністерства оборони Литви Вайдотас Урбеліс зазначив, що це була перша робоча зустріч коаліції "для з'ясування потреб України у сфері протимінної діяльності та конкретного внеску кожної з країн-партнерів коаліції".

"Це демонструє єдність держав-партнерів не лише у реагуванні на нагальні потреби, але й у підтримці довгострокового розвитку спроможностей України з розмінування", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На деокупованій Херсонщині розмінували майже 25% території

Як відомо, коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.