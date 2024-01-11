Росіяни протягом дня з мінометів та артилерії 11 разів обстріляли Сумщину
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Протягом 11 січня російська армія здійснила обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали:
▪️Есманьська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів).
▪️Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (6 вибухів) та артобстріл (5 вибухів).
▪️Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (1 вибух).
▪️Свеська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
▪️Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи).
▪️Юнаківська громада: здійснено мінометні обстріли (6 вибухів).
▪️Миропільська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).