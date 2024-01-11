Росіяни протягом дня з мінометів та артилерії 11 разів обстріляли Сумщину

Протягом 11 січня російська армія здійснила обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали:

▪️Есманьська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів).



▪️Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (6 вибухів) та артобстріл (5 вибухів).



▪️Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (1 вибух).



▪️Свеська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.



▪️Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи).



▪️Юнаківська громада: здійснено мінометні обстріли (6 вибухів).



▪️Миропільська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).

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