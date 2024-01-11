Це порушення права Червінського на справедливий суд, - адвокат Куса про дії суддів

Колегія суддів Апеляційного суду міста Києва залишила без змін ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду столиці про продовження строків тримання під вартою полковника ССО Романа Червінського, яка була винесена без присутності його адвокатів. Адвокати Червінського вважають це порушенням права Червінського на справедливий суд.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила адвокат ексрозвідника Людмила Куса.

"Сьогодні переглядалась ухвала від 6 вересня про продовження строку тримання під вартою Романа Червінського. Ця ухвала вже втратила свою чинність, - пояснила адвокат. - Однак, у зв’язку з тим, що неодноразово судді апеляції брали собі відвід в цій справі, розгляд настільки затягнувся. Дві колегії відвелися від розгляду цієї справи. Сьогодні була третя колегія. Саме цікаве, що і ця третя колегія вже заявляла собі відвід в апеляції на повідомлення про підозру. Там вони написали, що вже тричі слухали цю справу, і на думку стороннього спостерігача вже не можуть бути об’єктивними. А тут вони відмовились брати такий самий відвід, хоча ми заявили їм відвід і сказали, що вони вже тричі писали, що підозра обґрунтована, що ризики є, і четвертий раз явно вони вже не напишуть щось інше. Але вони відмовились, продовжили нас слухати.

Відповідно винесли рішення, залишили без змін ухвалу, погодились з тим, що підозра обґрунтована і ризики наявні. На мою думку, це пряме порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і Бангалорських принципів. Все ж таки, якщо колегія вже затвердила ухвалу, яка була діючою, то скасовувати попередню ухвалу вони точно не будуть. Тому я вважаю, що це порушення права на справедливий суд".

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Людмила Куса додала, що адвокати планують звернутись зі скаргою до Вищої ради правосуддя. "Ми точно будемо звертатись в Вищу раду правосуддя, тому що у нас ухвала першої інстанції постановлена з порушенням права на захист, захисників не було допущено до розгляду справи, - зазначила захисник. – Я там з охороною билася. І навіть сьогодні суду на диску надавала цей відеозапис. Але вони відмовились його переглядати. При цьому ця трійка, не маючи фактично права розглядати цю справу, розглянула, і залишила без змін ухвалу, яка явно підлягала скасуванню. Це прямі норми КПК. Якщо розглядається без участі захисника, участь якого є обов’язковою, то ухвала підлягає скасуванню. А ухвалу було постановлено саме без захисників за договором".

Наступне засідання у справі Червінського відбудеться 25 січня. В апеляційному суді мають розглянути діючу ухвалу про продовження строків тримання під вартою ексрозвідника.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.