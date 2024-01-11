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Зеленський - Заходу: Якби Україні дали 7 систем Patriot, не гинули б люди

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Зеленський - Заходу: Якби Україні дали 7 систем Patriot, не гинули б люди
Президент Володимир Зеленський дорікнув західним партнерам, що, якби вони дали Україні більше потужних систем протиповітряної оборони, то люди б не гинули від масованих ракетних ударів Росії з використанням балістики.

Про це повідомив Зеленський на пресконференції в Ризі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"А як жити спокійно і спати, якщо ти розумієш, що у тебе є десятки таких систем (Patriot), а Україні якби дали сьогодні 7 систем, то люди в Харкові, в Херсоні, в Одесі не гинули б? Можна з цим нормально жити?" - заявив він.

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Зеленський каже, що він такого ставлення Заходу не розуміє.

Також президент звернув увагу на затримки з поставками західного озброєння. За його словами, багато українців гине, поки українські війська чекають на цю допомогу.

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Одночасно з критикою Зеленський подякував західним партнерам за підтримку.

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Топ коментарі

  • Юрий Петров 33876dd3
    Якби Ти тварина не розмінувала Чонгар то і патріот би не був потрібен. Як би ти худоба не крала гроші на будівництві доріг, то могла б розвивати програми ППО та ПРО
  • Sergiy Vitalyovich
    Як можна спокійно спати знаючи, що призначені тобою люди зняли клістрони і зробили системи ППО небоєздатними під час війни? Як можна спокійно спати, коли твоя ЗЕкоманда закатала в асфальт не один комплекс Patriot в грошовому еквіваленті? Як спиться, коли призначені тобою люди зірвали всі можливі оборонні контракти під час війни, розікрали десятки мільярдів в МО, сотнями тон та вагонами крадуть гуманітарку? Як спиться коли величезна кількість людей загинуло і продовжує гинути, бо здали південь країни розмінувавши все, що могли, не підірвали мости та не побудували укріплення попри очевидну загрозу? А це ж далеко не повний перелік - то, що там зі сном, пане "найвеличніший"?
  • Tommy Lee
    Дурню, на біса маніпулюєте?

    Адже йдеться про загибель людей, хіба ні? То якби Чонгар було не розміновано, то хіба кацапня була б на другий день в Херсоні?

    Хіба треба було покласти стільки наших воїнів, щоб звільнити Херсон?

    А зараз -- весь південь? Адже, якби там було не розміновано, то це кацапні треба було пробиватися там з боями?

    До речі, а що заважало блаЗЄнському купувати ППО замість "великого_крадівництва"?

    Тому: do dupy Вас, блаЗЄнський ср@колизе.
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