29 українців не евакуювали із Сектора Гази через їхню співпрацю з ХАМАСом
Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
За словами посла в Секторі Гази залишилось більше ніж 29 українських громадян. Йдеться про тих, які, зокрема, не захотіли виїжджати раніше.
"Ми ж не можемо примусово їх звідти витягнути. Ми вмовляли людей виїхати, але не всі погодились з різних причин. У когось літні батьки, комусь чоловіку не дозволили. Ці 29 громадян — це все чоловіки, які співпрацювали з ХАМАСом у той чи інший спосіб", - пояснив Корнійчук. І додав, що українська сторона боролася за кожного свого громадянина. Для частини українців було погоджене проведення додаткових заходів безпеки під час їхнього перебування в Єгипті, щоб далі відпустити.
"Комусь пощастило менше, тобто, мабуть, щодо них є більше доказів про їхню співпрацю з ХАМАСом. Але рано чи пізно ця ситуація розвʼяжеться, війна не буде нескінченною", - зауважив він.
Посол підкресли, що в України, як і у всіх країн-партнерів, така сама ситуація: загальний відсоток тих, кому не дозволено виїхати, не перевищує 7 %.
Нагадаємо, раніше 29 громадянам України відмовили в евакуації із Сектора Гази.