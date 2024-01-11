29 українців не евакуювали із Сектора Гази через їхню співпрацю з ХАМАСом

Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту не надали дозвіл на евакуацію 29 українських громадян із Сектора Гази. Це чоловіки, які співпрацювали з ХАМАСом у той чи інший спосіб.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посла в Секторі Гази залишилось більше ніж 29 українських громадян. Йдеться про тих, які, зокрема, не захотіли виїжджати раніше.

"Ми ж не можемо примусово їх звідти витягнути. Ми вмовляли людей виїхати, але не всі погодились з різних причин. У когось літні батьки, комусь чоловіку не дозволили. Ці 29 громадян — це все чоловіки, які співпрацювали з ХАМАСом у той чи інший спосіб", - пояснив Корнійчук. І додав, що українська сторона боролася за кожного свого громадянина. Для частини українців було погоджене проведення додаткових заходів безпеки під час їхнього перебування в Єгипті, щоб далі відпустити.

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"Комусь пощастило менше, тобто, мабуть, щодо них є більше доказів про їхню співпрацю з ХАМАСом. Але рано чи пізно ця ситуація розвʼяжеться, війна не буде нескінченною", - зауважив він.

Посол підкресли, що в України, як і у всіх країн-партнерів, така сама ситуація: загальний відсоток тих, кому не дозволено виїхати, не перевищує 7 %.

Нагадаємо, раніше 29 громадянам України відмовили в евакуації із Сектора Гази.

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