Новини • Допомога Україні

США розчаровані позицією Орбана щодо України, - Держдепартамент

5 04939
США розчаровані позицією Орбана щодо України, - Держдепартамент
США розчаровані тим, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан ставить під сумнів підтримку України в Європі.

Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джим О'Браєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вважаю, що ми розчаровані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив залишитися на самоті в Європейському союзі, поставивши під сумнів боротьбу за підтримку українців", - наголосив представник Держдепу.

Він також додав, що США спостерігатимуть за тим, чи виконає Угорщина свою обіцянку не бути останньою країною, яка ратифікує членство Швеції в НАТО.

За словами О'Браєна, він розраховує, що Швеція вступить до Альянсу найближчим часом.

Також читайте: Прем’єр Італії Мелоні хоче домовитись з Орбаном про підтримку України, - Bloomberg

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    закройте офшори та рахунки орбана та його спиногризів, кохаенок і за 15 хвилин все буде ок
  • Trevo Trow
    Розчарована буває дівчина, коли хлопець напився і не зміг. А США мали б бути обурені і вжити негайних заходів.
  • Wlad West
    Егор Алферов

    Орбан единственный здравый политик в Европе а не подстилка как всякие шольцы и мудакроны.л
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    А теперь, козломордое мудило, собрало ж*пу в горсть и плавно, но со скоростью 9-ти махов уе*ало на парашу.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини