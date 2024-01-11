США розчаровані позицією Орбана щодо України, - Держдепартамент

США розчаровані тим, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан ставить під сумнів підтримку України в Європі.

Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джим О'Браєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вважаю, що ми розчаровані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив залишитися на самоті в Європейському союзі, поставивши під сумнів боротьбу за підтримку українців", - наголосив представник Держдепу.

Він також додав, що США спостерігатимуть за тим, чи виконає Угорщина свою обіцянку не бути останньою країною, яка ратифікує членство Швеції в НАТО.

За словами О'Браєна, він розраховує, що Швеція вступить до Альянсу найближчим часом.

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