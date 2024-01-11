Зеленський провів зустріч зі спікеркою латвійського парламенту
Про це повідомляє офіційний сайт Президента України, передає Цензор.НЕТ.
На зустрічі президент відзначив вагому оборонну та фінансову допомогу Латвії, готовність підтримувати Україну до перемоги над агресором, зокрема бути співлідером у коаліції дронів.
"Дякую вам, дякую всім людям Латвії за те, що вони залишаються людьми з високими цінностями", - голова держави.
Зеленський назвав важливим прецедентом рішення Латвії про конфіскацію майна держави-агресора - РФ.
Також він привітав приєднання Латвії до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України, а також створення Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. І високо оцінив вжиті Латвією дієві заходи для забезпечення дотримання санкцій та запровадження нових санкційних обмежень проти держави-агресора.
Крім цього на зустрічі обговорювались конкретні кроки щодо сприяння Україні на її подальшому шляху до повноправного членства в ЄС і НАТО та посилення взаємодії між Україною та Латвією на парламентському рівні.
Президент зазначив, що вдруге відвідує Латвію, але перший його візит відбувся до початку повномасштабного вторгнення РФ, і тоді це була інша реальність та інша частина історії.
"Але абсолютно не відчувається різниці у ставленні вашого суспільства. Ви завжди нас підтримували, нашу територіальну цілісність і суверенітет, наш непростий шлях до Євросоюзу та НАТО. Латвія завжди була на нашому боці – на боці справедливості й правди", - додав він.