Зеленський провів зустріч зі спікеркою латвійського парламенту

У межах офіційного візиту до Латвійської Республіки Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спікером Саейми Латвії Дайгою Міерінею, віцеспікерами, головами комітетів Саейми та членами міжпарламентської групи дружби "Латвія – Україна".

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України, передає Цензор.НЕТ.

На зустрічі президент відзначив вагому оборонну та фінансову допомогу Латвії, готовність підтримувати Україну до перемоги над агресором, зокрема бути співлідером у коаліції дронів.

"Дякую вам, дякую всім людям Латвії за те, що вони залишаються людьми з високими цінностями", - голова держави.

Зеленський назвав важливим прецедентом рішення Латвії про конфіскацію майна держави-агресора - РФ.

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Також він привітав приєднання Латвії до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України, а також створення Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. І високо оцінив вжиті Латвією дієві заходи для забезпечення дотримання санкцій та запровадження нових санкційних обмежень проти держави-агресора.

Крім цього на зустрічі обговорювались конкретні кроки щодо сприяння Україні на її подальшому шляху до повноправного членства в ЄС і НАТО та посилення взаємодії між Україною та Латвією на парламентському рівні.

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Президент зазначив, що вдруге відвідує Латвію, але перший його візит відбувся до початку повномасштабного вторгнення РФ, і тоді це була інша реальність та інша частина історії.

"Але абсолютно не відчувається різниці у ставленні вашого суспільства. Ви завжди нас підтримували, нашу територіальну цілісність і суверенітет, наш непростий шлях до Євросоюзу та НАТО. Латвія завжди була на нашому боці – на боці справедливості й правди", - додав він.

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