Країни НАТО на саміті у Вашингтоні мають зробити реальний крок, який наближає вступ України, - Зеленський
Про це глава держави заявив на зустрічі з представниками балтійських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми хотіли б побачити реальний крок від країн НАТО, який наближає Україну до НАТО, щоб не було стагнації. Я думаю, це дуже потрібно не тільки для нас, а й для Вашингтона, щоб це був вдалий і потужний саміт, щоб країни НАТО показали, що вони не бояться Росії. Бо чим менші кроки України щодо наближення до НАТО, це говорить про те, що тим більший страх у когось перед Росією. Не можна цього показувати – це буде велика помилка, це додасть амбіцій президенту Росії", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що на Вільнюському саміті НАТО були зроблені певні кроки задля наближення членства України. Зокрема, запрацював такий "дуже непоганий інструмент", як Рада Україна-НАТО.
"Ми скористалися цим інструментом, і я побачив, як швидко можна організувати (зустріч) партнерів – можна зустрічатися на рівні міністрів оборони, міністрів закордонних справ тощо", - відзначив Президент.
Він також нагадав, що на основі декларації "Групи семи" на полях Вільнюського саміту було розпочато роботу щодо гарантій безпеки для України на шляху до НАТО, "тобто поки Україна не в НАТО".
"Дуже непросто іде, але, я думаю, що ми найближчим часом зможемо продемонструвати суспільствам – не тільки українському – перший драфт не всього, бо там є закриті норми, але загальні речі зможемо показати. Мені здається, що оцінка буде позитивна цих речей щодо гарантій безпеки", - спрогнозував Зеленський.