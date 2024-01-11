Всюди, куди прийшов Путін - втрата ідентичності та заморожений конфлікт. Цей же сценарій він робить в Україні, - Зеленський

Всюди, куди приходить путінська Росія, немає жодного економічного зростання, натомість відбувається втрата ідентичності та заморожений конфлікт.

Про це Володимир Зеленський сказав на зустрічі з представниками ЗМІ в Ризі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Всюди, куди прийшов Путін - ніякого економічного зростання. Всюди втрата ідентичності, всюди заморожений конфлікт. Абсолютно все він це робив по аналогії. Ось вам Грузія, ось вам у Сирії зруйнували, вбили тисячі людей…", - сказав Зеленський.

За його словами, те ж Путін робить в Україні - сценарій один і той самий.

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"Є приклад України. Все дуже просто. Російська Федерація прийшла до Криму й анексувала. І якщо люди не вийшли зі зброєю боротися за свою свободу, то з часом ви втратите незалежність і все з цим пов’язане, багато всього. Для когось найголовніше - традиція, для когось - мова, для когось ще якісь цінності. І все це дуже важливі цінності - не втратити себе, не втратити свою державу, не втратити незалежність - все це про свободу. А хтось не зможе з цим жити і просто поїде за кордон в іншу державу і втратить батьківщину... Але я знаю, що ваші люди (в Латвії - ред.) будуть боротися. А це значить, що їх будуть убивати. Ось що це значить. І тому коли хтось підтримує політику Путіна, або думає, що так, напевно, буде гарно, або дуже розраховує на те, що телевізор їх захистить і живе цими наративами, на жаль, це казка, яка ніколи не здійсниться", - зазначив Зеленський.