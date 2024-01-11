Зеленський про плани РФ: Вони будуть наступати, готуються до чогось глобального після виборів

Президент Володимир Зеленський вважає, що керівництво Росії готує глобальний наступ на Україну після виборів президента РФ у березні цього року.

Про це він сказав під час спілкування з представниками балтійських ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони будуть наступати. Приблизно зрозуміло, чого вони хочуть - тактичних перемог перед виборами і готуватися для чогось глобального і масового після них", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що в Росії можуть бути призвані у війська "ще 300 тисяч зеків". "І це багато. І друге - вони тиснуть на молодих чоловіків на тимчасово окупованих територіях і їх мобілізують. Цих людей ніхто рахувати не буде. Для них важливо, щоб менше трупів поверталися на територію Росії", - пояснив він.

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