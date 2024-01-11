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Зеленський про плани РФ: Вони будуть наступати, готуються до чогось глобального після виборів

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Зеленський про плани РФ: Вони будуть наступати, готуються до чогось глобального після виборів
Президент Володимир Зеленський вважає, що керівництво Росії готує глобальний наступ на Україну після виборів президента РФ у березні цього року.

Про це він сказав під час спілкування з представниками балтійських ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони будуть наступати. Приблизно зрозуміло, чого вони хочуть - тактичних перемог перед виборами і готуватися для чогось глобального і масового після них", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що в Росії можуть бути призвані у війська "ще 300 тисяч зеків". "І це багато. І друге - вони тиснуть на молодих чоловіків на тимчасово окупованих територіях і їх мобілізують. Цих людей ніхто рахувати не буде. Для них важливо, щоб менше трупів поверталися на територію Росії", - пояснив він.

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Топ коментарі

  • Ігор Данилко
    як цей придурок дістав, йому це все, в деталях, розказував керівник ЦРУ, особисто, два роки тому, а воно виконував омнські договорняки по здачі України. А ще гниді розказали хто в нього ФСБЕШНИКИ зеленського треба судити за держ зраду, а не слухати його дику маячню, нормальній людині і без нього ці всі речі зрозумілі.
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    а чим відповідає зє-влада? своїм недолугим і тупим законом про мобілізацію дискредитує військових, підриває дух і мотивацію, ну і звичайно прагне заробити на багатих узаконивши відкуп.

    найгірша влада у найскладніші роки незалежності.
  • Mobilis in mobile
    Ейнштейн, йомайо. Та і так зрозуміло - чергові вибори Путлєра, потім масова мобілізація, потім масштабний наступ десь влітку, потім, якщо втримаємось на цих позиціях - очікування ним виборів в США, в надії на Трампа і договорняки з ним, якщо десь продавлять оборону - спроба максимально розширити прорив, без урахування власних втрат.
    Але схоже, замість тисяч касетних снарядів на голови рашистським мобікам, влада обирає ідею створити власний натовп народу, може навіть без зброї. В результаті все зведеться до рубилова пари-трійки сотень тисяч народу, як в Першу Світову. Може навіть в рукопашну.
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