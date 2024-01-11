Путін не хоче миру. Він порушив кожен договір і використовував кожну паузу тільки для того, щоб підготуватися до наступної агресії, - Карл фон Габсбург

Президент РФ Путін прагне повного знищення України та встановлення нового світопорядку, тому для якнайскорішого завершення війни треба збільшити військову підтримку України.

Про це заявив онук останнього імператора Австро-Угорщини Карла I, президент Пан'європейського руху Австрії Карл фон Габсбург у своїй традиційній "Промові про майбутнє Європи", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я виступаю за те, аби уважно прислухатися до того, що нам говорить сам Володимир Путін і його пропагандисти. Не впадати в параліч страху і ховати голову в пісок, помилково вважаючи, що якщо ми залишимо Україну Путіну, то все повернеться так, як було до 24 лютого 2022 року. А вміти дати чітку оцінку ситуації і набратися мужності взяти на себе відповідальність, якої зараз потребує Європа, західний світ", - заявив фон Габсбург у промові, яка цьогоріч мала гасло "Відвага взяти на себе відповідальність".

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Як приклад такої відповідальності він навів історію українського професора-історика, очільника Пан'європейського Союзу України Ігоря Жалобу. Маючи змогу залишити країну, він не втік та добровільно пішов до війська, продемонструвавши ту саму відповідальність за подальший розвиток України, якої вчив своїх студентів.

Карл фон Габсбург підкреслив, що Путін не хоче миру та повністю переорієнтовував економіку РФ на воєнні рейки. "Це означає, що він розраховує на довгу війну. Він не зважає на своє населення і спалює його в жорстоких піхотних атаках. Він чітко говорить нам, що хоче нового світового порядку. Він чітко заперечував право України на існування ще до того, як напав на неї з метою знищення. Він і його пропагандисти чітко і недвозначно говорять нам, що вони бачать принаймні східну половину Європи - те, що колись було Східним блоком – своєю сферою впливу", - наголосив очільник Пан'європейського руху Австрії.

За його словами, якщо взяти до уваги ці заяви з Москви, то "стає зрозумілим, чому помиляються усі ті, хто вважає, що кожна нова поставка зброї в Україну лише продовжуватиме страждання і призведе до ще більшої кількості смертей". "Все відбувається навпаки. Що швидше ми допоможемо Україні своєю підтримкою вигнати російську армію знищення з країни, то швидше закінчиться війна", - переконаний фон Габсбург.

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Австрійський політик і громадський діяч також указав, що потрібно виступати проти "всіх тих партій, які вводять нас в оману, переконуючи, ніби з путінським урядом можна підписати мирний договір".

"Багато політиків, імовірно, вірили в це після війни Москви проти Грузії у 2008 році та після початку війни проти України в 2014 році. Однак факт полягає в тому, що Путін порушив кожен договір і використовував кожну паузу тільки для того, щоб підготуватися до наступної агресії", - заявив він.

Як підкреслив Карл фон Габсбург, зараз "ідеться не просто про війну Росії проти України, а про захист Європи від деспотичної системи". "Вісь Москви, Пекіна, Пхеньяна і Тегерана кидає виклик нашій системі цінностей. Системі цінностей, яка базується на правилах, на міжнародному праві, а не на насильстві та руйнуванні", - резюмував він.