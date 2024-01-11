Зеленський оголосив про оприлюднення першого варіанту гарантій безпеки для України найближчим часом

Загальні положення проєкту гарантій безпеки для України можуть бути оприлюднені найближчим часом.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми розпочали роботу щодо гарантій безпеки на шляху до НАТО. Дуже непросто йде, але я думаю, що найближчим часом ми зможемо продемонструвати суспільствам - не тільки українському - перший такий драфт. Не весь, бо є закриті норми, непублічні, але загальні речі зможемо показати. Думаю, що оцінка буде позитивною", - сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що безпекові гарантії передбачають не лише надання зброї, а й фінансову, ІТ- і кіберпідтримку, і є кроком на шляху України до безпекового альянсу.

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