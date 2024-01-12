Допомога, яку ми надавали Україні, зупинилася, а російські удари посилюються, - Білий дім

Допомога США Україні у її війні проти Росії зупинилася через відсутність фінансування, затвердженого Конгресом.

Про це заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Допомога, яку ми надавали, зараз зупинилася, а російські удари лише посилюються", – сказав Кірбі на брифінгу, додавши, що Конгрес США має діяти. Водночас, за його словами, у Вашингтоні тривають переговори щодо угоди, яка прив’яже надання допомоги Україні до безпеки кордону США.

Раніше сьогодні в Державному департаменті США висловили упевненість у тому, що Конгрес виділить кошти для фінансування військових потреб України на 2024 рік.

"Те, що я чую від Конгресу, свідчить про наявність переважної підтримки України як у Сенаті, так і в Палаті представників", – заявив помічник державного секретаря у справах Європи і Євразії Джеймс О’Браєн.

Водночас представник Держдепартаменту не уточнював, скільки часу можуть зайняти пошуки компромісу в Конгресі, що призвів би до схвалення запиту президента Джо Байдена на термінове фінансування потреб національної оборони, який включає, зокрема, понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні.

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"Є питання часу, але ми працюємо над цим з українцями. І ми, вірю, зможемо надати допомогу, якої потребує Україна. Ми робимо це з нашими європейськими партнерами… Ми повинні переконатися, що Україна виграє війну. Це наша ціль. І ми прагнемо її підтримувати й працювати з нею, щоб цієї мети досягти", – наголосив О’Браєн.

Нагадуємо, 27 грудня 2023 року президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.

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