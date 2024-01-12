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Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині заради пакета допомоги Україні на 50 млрд євро, - The Financial Times

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Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині заради пакета допомоги Україні на 50 млрд євро, - The Financial Times
За інформацією The Financial Times, Єврокомісія готова поступитися деякими вимогами Угорщини, щоб затвердити виділення Україні 50 млрд євро фінансової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що Брюссель намагається знайти рішення проблеми угорської блокади відтоді, як прем'єр-міністр Віктор Орбан наклав вето на пакет заходів ЄС у грудні 2023 року. Проблема стає ще більш актуальною, якщо врахувати, що ситуація в Конгресі США означає невизначеність у підтримці Києва з боку Вашингтона, в той час як Росія посилює авіаудари по українських містах.

Три чиновники, обізнані в цьому питанні, заявили, що як спосіб переконати Орбана відмовитися від свого вето, Єврокомісія готова надати угорському прем'єру можливість у 2025 році зупинити операцію з фінансування на середині шляху.

Згідно з потенційною поступкою, ЄС включить перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року, коли оцінюватимуть, чи потребує Україна грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС. Це дасть Орбану можливість накласти вето на його продовження.

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Єврокомісія також готова проводити щорічний аудит допомоги і запровадити пункт про "екстрене гальмування", згідно з яким будь-яка країна зможе винести серйозні побоювання щодо виплат Україні на обговорення саміту лідерів ЄС. Однак це не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето на фінансування.

Відповідаючи на запитання, чи буде цього достатньо, щоб Орбан відмовився від свого вето, високопоставлений угорський чиновник сказав: "Поки що неясно, але, найімовірніше, так".

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Топ коментарі

  • Michael Ilyash
    Вони там угарають чи шо? Тобто будь-який кретин може ставити умови цілому континенту? При тому немаючи ні армії ні економіки НІФІГА, просто кучку нищих угорців? - Европа дійсно збожеволіла до біса
  • discovery
    одна поступка, і ви вже під орбаном..
  • Colt
    На фоні мільярдів кіллер для Орбана коштує копійки.
    Орбан веде системну прокремлівську пропаганду,
    і тому стає законноюю військовою мішенню.
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