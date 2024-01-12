Немає доказів виведення з України сучасної зброї, наданої США, - Пентагон

Україна надала США повну інформацію для обліку та інвентаризації озброєнь, отриманих як військова допомога.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо відзначити, що українці запропонували безпрецедентний доступ до інформації, що стосується обладнання, яке ми надаємо. Таким чином, вони повністю розуміють і підтримують нашу потребу у звітуванні", - сказав представник оборонного відомства США.

Так Райдер відповів на прохання прокоментувати останній звіт генерального інспектора міноборони США про те, нібито необлікованими належним чином залишилися близько 40 тисяч одиниць американської зброї, наданої Україні.

У цьому контексті речник Пентагону підкреслив, що наразі "немає вірогідних доказів незаконного виведення з України сучасної конвенційної зброї, наданої США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевірка Пентагону виявила проблеми з обліком 2% зброї, яку передали Україні з 2014 року

Водночас він указав на випадки поширення Росією дезінформації цілковито протилежного змісту.

Райдер відзначив , що ЗСУ застосовують надану зброю ефективно.

Раніше, Держдепартамент США спростував заяви про можливе потрапляння в чужі руки зброї, наданої Україні.