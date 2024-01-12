США запровадили санкції через постачання балістичних ракет із КНДР до Росії, - Блінкен

Державний департамент США 11 січня запровадив санкції проти трьох російських організацій і однієї фізичної особи, причетних до передачі й випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання Росією проти України.

Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Передача КНДР балістичних ракет Росії підтримує загарбницьку війну Росії, збільшує страждання українського народу і підриває глобальний режим нерозповсюдження. Сполучені Штати продовжують уважно стежити за будь-якою підтримкою, яку Росія надає КНДР в обмін на цю зброю, і використовуватимуть усі доступні інструменти для визначення і викриття осіб і організацій, причетних до поставок зброї між КНДР і Росією. Ми без вагань вживемо подальших дій", – наголосив Блінкен.

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Нагадаємо, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі тричі повідомляв про обстріл України північнокорейськими ракетам. За його словами, 30 грудня російські війська запустили як мінімум одну з таких по Україні, а потім 2 січня, Росія також запустила кілька північнокорейських балістичних ракет у рамках нічної повітряної атаки..

Однак тоді у Повітряних силах не підтвердили інформацію про використання російською армією балістичних ракет, які передала Північна Корея.

Харківська обласна прокуратура після дослідження уламків ракет якими РФ обстрілювала Харків 29 грудня – 2 січня, і які могли мати північнокорейське походження заявила про технічні відмінності з тими ракетами, які використовували росіяни до цього. У прокуратурі припустили: або РФ перейшла на більш недбале вироблення ракет, або це може бути ракета, виготовлена іншою країною. Проте сказати точно, що це ракета корейського виробництва, фахівці не змогли.

9 січня Кірбі заявив на брифінгу, що Росія 6 січня знов запустила по Україні кілька ракет, які отримала від Північної Кореї.