США запровадили санкції через постачання балістичних ракет із КНДР до Росії, - Блінкен
Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Передача КНДР балістичних ракет Росії підтримує загарбницьку війну Росії, збільшує страждання українського народу і підриває глобальний режим нерозповсюдження. Сполучені Штати продовжують уважно стежити за будь-якою підтримкою, яку Росія надає КНДР в обмін на цю зброю, і використовуватимуть усі доступні інструменти для визначення і викриття осіб і організацій, причетних до поставок зброї між КНДР і Росією. Ми без вагань вживемо подальших дій", – наголосив Блінкен.
Нагадаємо, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі тричі повідомляв про обстріл України північнокорейськими ракетам. За його словами, 30 грудня російські війська запустили як мінімум одну з таких по Україні, а потім 2 січня, Росія також запустила кілька північнокорейських балістичних ракет у рамках нічної повітряної атаки..
Однак тоді у Повітряних силах не підтвердили інформацію про використання російською армією балістичних ракет, які передала Північна Корея.
Харківська обласна прокуратура після дослідження уламків ракет якими РФ обстрілювала Харків 29 грудня – 2 січня, і які могли мати північнокорейське походження заявила про технічні відмінності з тими ракетами, які використовували росіяни до цього. У прокуратурі припустили: або РФ перейшла на більш недбале вироблення ракет, або це може бути ракета, виготовлена іншою країною. Проте сказати точно, що це ракета корейського виробництва, фахівці не змогли.
9 січня Кірбі заявив на брифінгу, що Росія 6 січня знов запустила по Україні кілька ракет, які отримала від Північної Кореї.