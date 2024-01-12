США та Велика Британія завдали масованих авіаударів по об’єктах хуситів в Ємені

У ніч проти 12 січня Збройні сили США та Великої Британії вразили понад десяток цілей хуситів у Ємені. Удари наносилися з винищувачів ракетами Tomahawk

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, офіційну заяву Білого дому.

"Сьогодні, за моєю вказівкою, військові сили США разом зі Сполученим Королівством і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по ряду цілей у Ємені, які використовували хусити, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства", - йдеться в заяві Байдена.

Президент США додав, що удари були відповіддю на "безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі". Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство.

За Інформацією CNN цієї ночі ударів були завдано по:

Військовій базі Кахлан у провінції Саада;

Авіабазі Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани:

Району аеропорту міста Худайда на Червоному морі;

Аеропорту міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному кутку Ємену

Аеродрому міста Аббс.

Були атаковані радіолокаційні системи, місця для зберігання та запуску безпілотників, місця зберігання та запуску балістичних та крилатих ракет.

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"Королівські ВПС завдали точкових ударів по військових об'єктах, використовуваних повстанцями-хуситами в Ємені.

Останніми місяцями хусити здійснили серію небезпечних нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, погрожуючи суднам Великої Британії та інших країн.

Сполучене Королівство завжди виступатиме за свободу судноплавства і вільну торгівлю.

Тому ми вжили обмежених, необхідних і пропорційних дій з метою самооборони разом зі Сполученими Штатами за підтримки з боку Нідерландів, Канади та Бахрейну проти цілей, пов'язаних з атаками на судна, щоб послабити військовий потенціал хуситів і захистити глобальне судноплавство", — заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Росія запросила термінове засідання Ради Безпеки ООН на 12 січня у зв'язку з ударами США і Британії по Ємену.

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Уряди Данії, Німеччини, Нової Зеландії та Південної Кореї додали свої імена до заяви про удари за участю військових сил Британії та США за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів.

У ній йдеться, що удари завдали "відповідно до невід’ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, що відповідає Статуту ООН". Коаліцію для захисту судноплавства від хуситів створили у грудні. До неї увійшли вже понад 20 країн.