Україна продовжує отримувати військову допомогу США, - посол Маркарова

Київ продовжує отримувати військову допомогу США, проте Україні "потрібно більше зброї", тож терміново потрібно ухвалити нові законопроєкти.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявила посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

З трьох програм, за якими США співпрацює з Україною, USAI (Ukraine Security Assistance Initiative/Ініціатива сприяння безпеці України) та FMF (Foreign Military Financing/Іноземне військове фінансування), дві - це закупівлі, а Presidential Drawdown Authority (PDA - Уповноваження Президента про виділення) - це виділення зі складів готової зброї.

"У бюджеті, окрім програми на виділення, яка просто надає повноваження президенту та Міноборони США виділяти (готова зброя, - ред.), є також і сума закладена на відновлення (поповнення власних запасів США, після надання допомоги Україні, - ред.). Зараз ми у ситуації, коли нібито додаткові повноваження ще є, а ось коштів на поповнення вже немає", - додала Маркарова.

За словами Маркарової, головним пріоритетом для українського посольства є погодження Конгресом пакета на 61 мільярд доларів. Бо Пентагон і так робить усе можливе.

"Насправді, департамент оборони США і особисто міністр Остін, … роблять дуже багато для того, щоб в будь-якій ситуації, максимально нам допомагати. Деякі підрозділи дуже активно виділяють із власних запасів. Однак, ми теж повинні розуміти, що чим швидше буде ухвалено цей законопроєкт (про $61 млрд додаткового фінансування, – ред.), тим менше нам буде треба просити звичайних службовців тут, проявляти героїзм. Вони теж повинні діяти абсолютно в межах своїх правил", – каже дипломатка.

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Водночас навіть, якщо нових виділень наразі немає, Київ продовжує отримувати допомогу від США із попередніх закупівель.

"Дуже багато виділень які були влітку, особливо які закуповувались по програмі USAI, - пам’ятаєте були великі пакети по 3 мільярди доларів, по 2 мільярди доларів? – це все були закупівлі. Тому постачання тривають. І якщо ми не бачимо нових виділень, постачання насправді йдуть, зниження немає. Чи означає це що нам достатньо зброї? - ні", – пояснює посолка.

"Нам потрібно більше зброї, для цього терміново потрібні нові законопроєкти й повноваження для виділення з власних запасів і також нові закупівлі. Тому, всі очі зараз на Конгрес США", - наголошує Маркарова.