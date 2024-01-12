Понад 80 делегацій візьмуть участь в обговоренні української формули миру у Давосі

14 січня Україна та Швейцарія проведуть у Давосі четверту зустріч радників з національної безпеки. На ній планується обговорити українську формулу миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту Швейцарії.

"Мета конференції, співголовами якої стануть федеральний радник Ігнаціо Кассіс та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, - завершити переговори на рівні радників з національної безпеки про принципи міцної та справедливої співпраці для миру в Україні. Ці принципи мають лягти в основу наступних етапів мирного процесу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обговоренні візьмуть участь понад 80 делегацій. Ключові принципи формули миру обговорювалися у десяти робочих групах.

"Швейцарія бере участь у робочих групах з ядерної безпеки, продовольчої безпеки та підтвердження закінчення війни. Слідом за першими трьома зустрічами в Копенгагені, Джидді та на Мальті на четвертій зустрічі в Давосі будуть представлені результати роботи робочих груп та наступні кроки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На форумі у Давосі США планують обговорити з Зеленським план ведення війни, - Bloomberg