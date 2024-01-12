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Понад 80 делегацій візьмуть участь в обговоренні української формули миру у Давосі

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Понад 80 делегацій візьмуть участь в обговоренні української формули миру у Давосі
14 січня Україна та Швейцарія проведуть у Давосі четверту зустріч радників з національної безпеки. На ній планується обговорити українську формулу миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту Швейцарії.

"Мета конференції, співголовами якої стануть федеральний радник Ігнаціо Кассіс та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, - завершити переговори на рівні радників з національної безпеки про принципи міцної та справедливої співпраці для миру в Україні. Ці принципи мають лягти в основу наступних етапів мирного процесу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обговоренні візьмуть участь понад 80 делегацій. Ключові принципи формули миру обговорювалися у десяти робочих групах.

"Швейцарія бере участь у робочих групах з ядерної безпеки, продовольчої безпеки та підтвердження закінчення війни. Слідом за першими трьома зустрічами в Копенгагені, Джидді та на Мальті на четвертій зустрічі в Давосі будуть представлені результати роботи робочих груп та наступні кроки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На форумі у Давосі США планують обговорити з Зеленським план ведення війни, - Bloomberg

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Топ коментарі

  • Роман Марушка ce8c92d5
    І ця формула миру стане на заваді кацапам обстрілювати Україну?
    Невже незрозуміло що кацапи не виконають жодного рішення, на них діє тільки сила
  • vuiko dobrui
    Україні не потрібна жодна "формула миру" !!! потрібна формула Перемоги, яка включаєв в себе:
    1. розвал останьої типової імперії зла, (зразка XVII сторіччя - початку XX стріччя )- недо-імперії шизофреніка,педофіла )(уйло паРаші-мацковії !!!
    2. Вступ України в ЕС та НАТО, насамперед в НАТО !!!
    Але зе влада до цього навіть не прагне - вони хочуть підписати так звану "формулу миру", а по факту формулу капітуляції України , щоб далі мати можливість красти на чому тільки можна, а Україна залишилася сірою зоної між ЕС та мордором !!!



    Борислав Береза: Подивився я склад делегації для участі в переговорах щодо гарантій безпеки, який затвердив Зеленський. Декілька питань:
    1. А де Кулеба? Чи міністр закордонних справ не потрібен на цих переговорах?
    2. А де Залужний? Чи на думку ОП комунікації на рівні військових може проводити хто завгодно, хто грав в Call of Duty чи дивився "Врятувати рядового Райана"?
    3. Чому в делегації немає Арахамії та Арестовича? Хто ж буде займатися комунікаціями з Абрамовичем та розповідати про два-три тижня? Але якщо цю делегацію затвердив найвеличнійший політичний лідер ********** по версії Андрія Єрмака, то я не хвилюсь і впевнений у результаті. Його не буде. А він нам потрібен.
    Ірина Геращенко: Щодо гарантій безпеки. Єдині гарантії безпеки для України - це членство в НАТО. Все інше- черговий Будапештський меморандум ні про що. В нас коротке вікно можливостей, до вашингтонського саміту НАТО влітку. Треба працювати, аби отримати реальні сигнали щодо перспектив членства.
    Олександр Бригинець: Ще раз про "прозріння" тих політиків, хто гаряче підтримував Зеленського, а потім почав топити проти нього, хоч суть Зеленського не змінилась. Це не лицемірство... Це бізнес... Коли вигідно --- торгуєш совістю Коли вигідно --- торгуєш правдою.
  • вова заПППукин 8e75921f
    боюсь представить , что этот бенин Нарко Дэбил там расскажет или своего фсбэшного завхоза отправит....
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