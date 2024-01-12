Десантники РФ не хочуть іти в штурми на лівому березі, - ОК "Південь"

Російські десантники та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

Подібні штурми ЗС РФ проводять "прямо в лоб", тобто без відповідної підтримки техніки. Такий підхід призводить до масштабних втрат.

"Зараз на нашому напрямку зменшилася кількість підрозділів типу "шторм Z", а більше зосереджено морських піхотинців і десантників. А вони вважають себе елітою й іти в такі штурми вони не хочуть", - зазначила Гуменюк.

Вона також зауважила, що через це у росіян виникають морально-психологічні розлади в підрозділах і різні суперечки.

"Саме тому в керівництві угруповання "Дніпро", яке там зараз базується, є дуже багато розладу в загальному розумінні подальшого розвитку подій", - додала Гуменюк.

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