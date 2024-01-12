Рашисти знов гатили по Очакову на Миколаївщині, двічі вдарили по Нікополю

Минулої доби російські окупанти знов обстріляли Очаків на Миколаївщині, ввечері двічі вдарили по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора, 11 січня, о 15:01 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. О 23:19 ворог завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Пізно ввечері 11 січня ворог двічі атакував Нікополь з артилерії. Випустили близько півдесятка снарядів.

"Люди неушкоджені. Вночі у місті було тихо. Як і в цілому по області. Всюди минулося без ворожих атак", - розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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