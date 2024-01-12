Рашисти знов гатили по Очакову на Миколаївщині, двічі вдарили по Нікополю
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Минулої доби російські окупанти знов обстріляли Очаків на Миколаївщині, ввечері двічі вдарили по Нікополю Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вчора, 11 січня, о 15:01 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. О 23:19 ворог завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Пізно ввечері 11 січня ворог двічі атакував Нікополь з артилерії. Випустили близько півдесятка снарядів.
"Люди неушкоджені. Вночі у місті було тихо. Як і в цілому по області. Всюди минулося без ворожих атак", - розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.